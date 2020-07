Esta terça-feira, Sónia Jesus foi convidada de Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV' para um frente a frente com A Pipoca Mais Doce. Ex-concorrente e comentadora do 'Big Brother' tiraram a limpo as polémicas acerca da participação da vendedora ambulante no reality show, o que resultou em momentos de grande tensão entre ambas.

Contudo, o balanço deste dia não podia ser mais positivo, confidenciou Sónia aos seus seguidores já no final da noite.

"Hoje foi sem dúvida um dia repleto de emoções e começou bem cedo, logo no 'Você na TV' e depois no diário das seis. Sinto-me de consciência tranquila por ter tido a oportunidade de esclarecer e de me justificar, sinto que foi o fim de um capítulo", afirmou.

Por fim, a portuense agradeceu o apoio dos seus "Bigamores" e afirmou estar "muito entusiasmada por esta nova etapa" fora da experiência.

