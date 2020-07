Sónia Jesus e Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, protagonizaram esta terça-feira, dia 7, um frente a frente no programa 'Você na TV', com vista a esclarecer algumas polémicas relacionadas com a participação da portuense no reality show da TVI.

Um momento muito aguardado pelos fãs do jogo e que Rita Pereira também não perdeu.

Como mostrou nas redes sociais, esteve a assistir ao 'duelo' e fez questão de demonstrar o seu apoio à vendedora ambulante, colocando-lhe numa coroa no vídeo que partilhou nas Instagram Stories. Não ficando por aqui, ocultou o rosto de Pipoca com a imagem de um peixe.

Veja na galeria.

Leia Também: Sónia apanhada a mentir em debate com 'Pipoca Mais Doce'?