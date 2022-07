Vem aí mais uma nova edição do 'The Voice Portugal', neste caso, o 'The Voice Gerações'.

Este domingo, 3 de julho, foram revelados os nomes dos mentores, sendo que uma das grandes surpresas é Simone de Oliveira.

À icónica cantora juntar-se-á Bárbara Bandeira, Mickael Carreira (antigo mentor do formato) e ainda Anselmo Ralph (também experiente nestas andanças).

Leia Também: Rita Pereira faz apelo: "É da responsabilidade de todos acabar com isto"