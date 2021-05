Sílvia Alberto completa esta terça-feira, dia 18 de maio, 40 anos de vida. A data é muito especial e mereceu por isso uma declaração por parte de um dos grandes amigos da apresentadora no meio televisivo: Pedro Fernandes.

"Parabéns, minha querida Sílvia! Umas das minhas pessoas preferidas faz anos hoje. Igual à frente e atrás das câmaras, é uma das pessoas com quem mais gosto de conversar e trabalhar", começa por escrever o humorista e apresentador na legenda de uma fotografia de ambos diante do programa 'Got Talent Portugal'.

Os elogios continuaram: "Sem vedetismo, sem manias, sem necessidade de se pôr em bicos de pés. É super profissional, inteligente, humilde e estaria aqui a noite inteira a acrescentar adjectivos elogiosos para a descrever. Acabo só a dizer que tenho saudades tuas. Até breve, minha amiga", pode ler-se por fim na ternurenta publicação.

