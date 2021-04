Sílvia Alberto esteve esta sexta-feira no programa 'A Nossa Tarde' para em conversa com Tânia Ribas de Oliveira falar sobre o seu tão aguardado regresso à televisão.

Sílvia regressa este domingo, dia 25, com a estreia da nova edição de 'Got Talent Portugal', às 21h00, na RTP1.

"Tardou este regresso", refere a apresentadora, radiante por finalmente terem terminado as medidas mais apertadas de confinamento e as gravações do programa de talentos terem arrancado.

Ainda assim, a pandemia obriga, garante Sílvia, a cuidados "muito rigorosos", testes à Covid-19 feitos com frequência e distanciamento social. Mas até a distância tem um lado positivo, a apresentadora explica que esta será "uma edição diferente" e mais "emotiva" precisamente pela distância.

Questionada por Tânia Ribas de Oliveira, Sílvia falou ainda sobre os seus dois filhos: Pedro, de um ano, e Emília, que ontem completou cinco meses.

"Estão lindos", disse a mamã babada.

Sobre a bebé da casa, que nasceu já durante a pandemia, a apresentadora conta: "A Emília é muito risonha, uma bebé muito feliz. E felizmente, como são muito pequeninos, vivem alheios à realidade que vivemos".

Os dois filhos de Sílvia Alberto, recorde-se, são fruto do seu casamento com Iñigo Pérez.

Leia Também: Fotos: Foi assim o 2.º aniversário do programa de Tânia Ribas de Oliveira