Daniel Oliveira começou o mês de junho a celebrar a vitória dos resultados em maio. Esta quinta-feira, dia 1, o diretor de programas da SIC partilhou na sua página de Instagram um comunicado onde destacam que o canal "vence o mês e é há 52 meses consecutivos a estação mais vista em Portugal".

"- SIC foi líder durante todo o mês, a mais vista em todas as semanas e aumenta para o triplo a vantagem para a concorrência;

- 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' foi o programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa em maio;

- 'Jornal da Noite' e 'Primeiro Jornal' são os dois espaços informativos preferidos nos respetivos horários;

- A Final da Liga Europa foi o jogo de futebol mais visto do mês", enumeram.

"- Seguem com a preferência da maioria do público programas como 'Flor sem Tempo', 'Alta Definição', 'Linha Aberta', 'Fama Show', 'Domingão', 'Casa Feliz' , 'Lugar ao Sol', 'Vida Selvagem' e 'Pantanal';

- SIC lidera o período da manhã e do prime time e continua a ser a preferida também junto dos targets comerciais, com o contributo fundamental de programas como 'Os Traidores' ou 'Sangue Oculto'", acrescentam.

"O verão está a chegar e a SIC está a preparar um conjunto de apostas para esta época do ano, com as quais desejamos manter a confiança e preferência de todos os que nos veem. Obrigado a todos", completam.

Por sua vez, a TVI reagiu aos resultados de maio num comunicado enviado às redações. Veja na íntegra:

"- Grupo de canais TVI reforça liderança; - 'Dois às 10' domina nas manhãs; - 'Goucha' líder à tarde; - 'Vai ou Racha' consolida resultados; - 'O Triângulo' despediu-se na liderança; - CNN Portugal a marca de informação preferida; - TVI Ficção bate recorde.

O grupo de canais TVI (quatro canais) confirma a tendência dos últimos meses liderando destacado com 19,9% share, mais 1,2pp que os seis canais que compõem a SIC.

'Festa é Festa' é a novela mais vista pelos portugueses ao conquistar 770 mil espectadores e um share de 17%. 'Queridos Papás', obtém 590 mil espectadores.

Ao longo do dia os portugueses escolheram o 'Dois às 10' e o 'Goucha' que dominam no day time em Portugal, com os resultados de 288 mil e 303 mil espectadores, respetivamente.

'Vai ou Racha' consolida os seus resultados, com 611 mil espectadores em média diária.

'O Triângulo', ao domingo dominou no conjunto do seu horário com 750 mil espectadores e a emissão diária também se destacou com mais de meio milhão de indivíduos em média.

A Informação da TVI distinguiu-se pela investigação feita ao caso 'Tutti Frutti'.

Este mês foram emitidos dois jogos da Liga dos Campeões, que obtiveram 1,2 milhões de espectadores, em média, e um share de 26%.

A CNN Portugal continua a ser o canal de informação de eleição, reforçando a sua posição com 3,1% de share.

Nota para a manutenção dos bons resultados do TVI Ficção com 1,2%. E também para o TVI Reality que em maio registou 1,3% de share".

