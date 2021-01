A SIC decidiu apostar em força no combate ao novo programa das manhãs da sua rival, a TVI. Pronto a fazer frente a 'Dois Para as 10', de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, Daniel Oliveira decidiu dar a Diana Chaves e João Baião a responsabilidade de revelarem no 'Casa Feliz' um grande segredo.

"Surpresa: Conheça o segredo mais bem guardado da televisão! Amanhã às 10h, no Casa Feliz", anunciou a SIC em rodapé durante a noite de segunda-feira.

Estará algum apresentador a caminho do canal? Será a data de estreia de um novo programa ou a apresentação de mais um projeto? A resposta será revelada na manhã de terça-feira.

