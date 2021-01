O duelo tinha tudo para ser renhido na noite de domingo entre os três principais canais generalistas. Na TVI estreava o 'Big Brother - Duplo Impacto', com apresentação de Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, na SIC as apostas foram para uma emissão especial da segunda edição de 'A Máscara' e na RTP1 teve lugar a final do programa 'The Voice Portugal'.

Mas quem será que saiu vencedor no que às audiências televisivas diz respeito?

De acordo com uma publicação oficial partilhada na rede social Instagram, o 'Big Brother - Duplo Impacto' foi o "líder da noite".

Apesar da vitória da TVI no horário do reality show e ainda com o 'Somos Portugal' [da tarde], a SIC venceu com 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha' e com 'Jornal das 8'.

