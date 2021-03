SIC ou TVI, quem terá vencido as audiências este domingo? De acordo com dados revelados pelo canal de Paço de Arcos, foi a SIC o "líder absoluto de audiências".

"Ontem a SIC foi líder absoluto de audiências com 21% share. Os domingos aquecem cada vez mais na SIC. Obrigado pela confiança. A SIC mexe consigo", anuncia a estação na sua conto oficial de Instagram.

Importa referir que este domingo o grande duelo foi entre os programas da noite. Na SIC a estreia de 'Hell’s Kitchen', com Ljubomir Stanisic, e a transmissão da entrevista de Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey. Na TVI a segunda emissão do programa 'All Together Now' e a transmissão especial do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

