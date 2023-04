Vem aí um fim de semana em grande para a televisão portuguesa! Com a segunda gala de 'Os Traidores' e regressos marcantes à casa de 'O Triângulo', já se sabe também o que será possível ver na SIC no próximo sábado à noite.

O canal de Paço de Arcos irá apostar num 'Vale Tudo - Especial Férias da Páscoa' e já foram revelados os nomes das figuras públicas que irão fazer parte desta emissão.

Toy, Andreia Rodrigues, João Mota, Vera Kolodzig, Duarte Gomes, Ana Marques e Melânia Gomes são os sete convidados especiais já confirmados pela SIC através das redes sociais.

Vale notar ainda que no sábado a convidada do 'Alta Definição' é Daniela Ruah, no regresso da atriz a este programa.