A SIC preparou para a época natalícia programação especial e muitas surpresas para os espetadores, entre elas o regresso de um dos programas mais adorados pelo público: o 'Vale Tudo'.

"Quem é que pediu este presentão ao Pai Natal? É que não é só um, mas três programas especiais do 'Vale Tudo'", anunciou o canal televisivo através das redes sociais.

As datas e horários em que vão para o ar as emissões especiais do formato, apresentado por João Manzarra, não foram ainda divulgadas.

