Horas depois de Cristina Ferreira ter anunciado em direto que estreia esta quarta-feira o seu novo programa na TVI, 'Dia de Cristina', a SIC revelou qual a aposta surpreendente que resolveu lançar neste mesmo dia.

Tal como informa Daniel Oliveira, diretor de programas do canal, a estação irá colocar no ar uma entrevista exclusiva com Marco Paulo.

"EXCLUSIVO - O grande regresso de Marco Paulo, depois de uma longa batalha contra o cancro. Esta quarta-feira na SIC", pode ler-se no teaser de apresentação desta entrevista.

Recorde-se que até aqui não era ainda conhecido o dia de estreia do novo programa de Cristina Ferreira.

