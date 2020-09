Esta segunda-feira, dia 21, a TVI encerra um ciclo marcante com o fim do 'Você na TV' - o programa que animou as manhãs da estação nos últimos 16 anos. Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha voltam a surgir juntos num direto único para o adeus ao formato que os uniu.

Depois de uma primeira parte animada, a segunda ficou marcada por uma comovente conversa entre os apresentadores. Sentaram-se frente a frente para falarem sem filtros sobre as emoções e mágoas que sentiram com a saída de Cristina para a SIC, em 2018.

Relação inabalável chegou a ficar beliscada

"Como foi viver dois anos sem mim, profissionalmente?", introduziu Goucha. "És das pessoas que melhor compreende a minha ida. Sabes como gosto de fazer televisão. Senti que aqui não estavam a valorizar isso e estava a ser mais uma. Houve um convite e já fui para a primeira conversa a saber que ia embora. Já tinha sido diretora desta casa e nunca pude pôr em prática. Por ser mulher sempre fui colocada no meu lugar. O programa que fiz na SIC já o tinha apresentado aqui e ficou numa gaveta", explicou a atual diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Cristina frisou que a sua saída foi motivada pela necessidade de provar que era "capaz" de atingir resultados sem Manuel Luís Goucha. Foi com grande orgulho que viu 'O Programa da Cristina' ser líder de audiências desde o primeiro dia, a 7 de janeiro de 2019, mas realçou que "nunca quis competir".

Por sua vez, o anfitrião das manhãs de Queluz confessou que este último ano e meio foi "duro" pela pressão mediática que sentiu. "Aquilo que aconteceu durante um ano e meio pôs-me à prova. A vida é para os duros. Durante um ano tentaram acabar com o Goucha. Foi um trabalho muito solitário, comecei a não ler [notícias] mas há sempre uma alma que nos conta. Foi uma campanha para me abater", afirmou, referindo ainda que só viu uma vez o programa de Cristina na SIC.

Sobre a polémica relacionada com o convite de Cristina a Rui Oliveira, marido de Goucha, para ir para a SIC, o apresentador confessou que ficou desiludido. "[A relação entre Cristina e Goucha] ficou beliscada quando soube que tinhas convidado o Rui, mas depois soube que a história tinha outros contornos. Houve um dia que pensei: ‘Porra, porque é que não deixei ir o Rui? Assim alguém ganhava audiências cá em casa’", brincou.

O regresso

Cristina garantiu que a sua passagem pela SIC rapidamente se adivinhou curta. Apesar do contrato com o canal, a apresentadora afirmou que em poucos meses os seus objetivos estavam cumpridos e restavam apenas as saudades dos amigos e colegas que deixou na concorrência. E o sentimento de "culpa", acompanhado pelo de justiça.

"Vi a TVI a cair e sentia que tinha de voltar para ajudar a pôr tudo no lugar, porque eu ajudei a destruir. Senti culpa [...] Podia ter ficado na SIC a ganhar muito mais com muito mais condições do que hoje estou a ganhar aqui", afirmou, adiantando de seguida que não esteve aberta a qualquer tipo de negociação com a estação de Paço de Arcos. "Eu não negoceio com ninguém, eu tomo decisões".

Para surpresa do público, Cristina referiu ainda que o convite para assumir o cargo de diretora já tinha surgido em meados de abril, mas só agora lhe pareceu ser o "momento certo".

O futuro da estação (e de Goucha) em aberto

Além das funções na direção de entretenimento e ficção, Cristina reaparece no pequeno ecrã com um formato que garante que vai "marcar a televisão portuguesa". 'O Dia da Cristina' estreia esta quarta-feira, dia 23, pelas 10 horas, anunciou a própria, sem adiantar em que moldes acontece o programa.

Quanto a Manuel Luís Goucha, sabe-se apenas que vai conduzir a emissão da manhã desta terça-feira, dia 22, mas desconhece-se que formato vai abraçar daqui para a frente.

Cristina Ferreira terminou a conversa frisando que não tem lugar para todos e que quer oferecer a todas as caras conhecidas espaços onde estas encaixem. "Isso vai ser o mais difícil", realçou, acrescentando que dispensou Carlos Ribeiro do 'Somos Portugal' porque considerou que não era o formato certo para o apresentador.

Leia Também: Cristina Ferreira anuncia data de estreia do seu novo programa