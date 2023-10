A modelo havia sido diagnosticada com cancro do colo do útero.

Sherika de Armas morreu na passada quarta-feira, dia 11 de outubro, aos 26 anos. A modelo foi a vencedora do concurso Miss Uruguai em 2015. Sherika não terá resistido a um cancro do colo do útero, diagnosticado há dois anos. A triste notícia foi divulgada pelo irmão da modelo nas redes sociais, onde foi escrita uma mensagem de condolências. "Era muito evoluída para este mundo. Uma das mulheres mais lindas que já conheci na minha vida", escreveu Mayk de Armas, citado pelo jornal AS. Leia Também: Pela primeira vez, mulher transgénero vence o título de Miss Portugal Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram