Sharon Osbourne emitiu um pedido de desculpa público por defender Piers Morgan perante as críticas que fez a Meghan Markle.

Na manhã de sexta-feira, Osbourne, de 68 anos, partilhou uma declaração no Twitter onde pede desculpa por qualquer dano que possa ter causado ao apoiar o jornalista britânico.

Osbourne defendeu Morgan na mesma rede social e voltou a gerar uma onda de críticas um dia depois no 'The Talk', durante uma acesa discussão com a apresentadora Sheryl Underwood, de 57 anos, quando o assunto veio à tona.

"Depois de alguma reflexão, [...] gostaria de abordar a discussão no 'The Talk', na quarta-feira", começou por dizer aos fãs, esta sexta-feira. "Sempre fui abraçado com muito amor e apoio na comunidade negra e tenho um profundo respeito e amor pela comunidade negra", destacou.

"A qualquer pessoa de cor que eu tenha ofendido ou qualquer pessoa que se sinta confusa ou desanimada com o que disse, sinto muito", acrescentou, explicando que "foi apanhada de surpresa, entrou em pânico e ficou na defensiva".

"Deixei que o meu medo de ser acusada de ser racista assumisse o controlo", continuou Osbourne. "[...] Não sou perfeita, ainda estou a aprender e continuarei a aprender, a ouvir e a fazer melhor", realçou ainda.

“Sempre apoiarei a liberdade de expressão, mas agora vejo que, sem querer, não fiz essa distinção clara”, justificou, referindo-se ao momento em que defendeu Piers. "Espero que possamos continuar a aprender em conjunto, uns com os outros e com nós próprios, para que possamos continuar a pavimentar o caminho para o crescimento e a mudança que são tão necessários", escreveu.

Entretanto, perante a declaração de Sharon, Morgan reagiu: "A Sharon foi envergonhada e intimidada a desculpar-se por me ter defendido contra os seus colegas, que me acusaram de racismo, porque não acredito nas palavras de Meghan Markle. É onde estamos". Antes de terminar, exigiu um "pedido de desculpa" por parte do 'The Talk'.

