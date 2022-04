Shaquille O'Neal falou abertamente sobre o seu divórcio de Shaunie O'Neal, que aconteceu em 2011.

No 'The Pivot Podcast', desta terça-feira (19 de abril), a lenda da NBA falou da sua carreira, relacionamentos e arrependimentos. O antigo jogador dos Los Angeles Lakers, agora com 50 anos, explicou igualmente por que se culpa pelo fim do casamento com Shanie, com quem deu o nó em 2002, separando-se em 2009.

"Nunca falei sobre isto, e fico feliz por terem perguntado, porque não me importo de falar, mas estive mal", reconhece. "Ela era incrível. Era mesmo. Foi tudo culpa minha", evidencia.

Sem especificar o que causou o fim da união, Shaquille notou: "Não a protegi, nem protegi os votos. Às vezes, quando vives uma vida dupla, és apanhado. Não vou dizer que foi culpa dela, foi tudo culpa minha", nota ainda.

Por fim, afirma: "Ela fez exatamente o que era suposto fazer, deu-me filhos maravilhosos, tomou conta da casa e conta dos negócios. Foi tudo eu. Às vezes, quando cometes muitos erros como estes, não te consegues recompor".

Em comum, o ex-casal tem quatro filhos: Shareef, de 22 anos, Amirah, de 20, Shaqir, de 19, e Me'arah, de 15.

