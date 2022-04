Ewan McGregor, de 'Star Wars', irá casar-se com a co-estrela de 'Fargo' Mary Elizabeth Winstead, como apurou o Page Six.

O casal deverá trocar as alianças já esta sexta-feira, em Los Angeles. McGregor, de 51 anos, e Winstead, de 37, conheceram-se em 2016, quando interpretaram um casa na série 'Fargo', da FX.

Cerca de um mês após a terceira temporada da série, Mary Elizabeth Winstead e o agora ex-marido, Riley Stearns, anunciaram o divórcio, em 2017. Em outubro desse mesmo ano, a atriz e Ewan McGregor foram vistos juntos nas ruas de Londres.

Posteriormente, foi noticiado que o ator estava separado da agora ex-mulher, Eve Mavrakis, com quem esteve casado durante mais de vinte anos.

Em junho de 2020, McGregor e Winstead deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Laurie. O ator é ainda pai de Clara, de 26 anos, Esther, de 20, Jamyan, de 20, e Anouk, de 11, do casamento passado com Eve Mavrakis.

Leia Também: Brooklyn Beckham altera nome no Instagram após casamento com Nicola Peltz