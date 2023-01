Shakira ficou no centro das atenções após ter dado a conhecer o novo tema com o DJ e produtor musical argentino Bizarrap. Uma música que ficou nas 'bocas do mundo' por a letra levar a acreditar que este fosse um recado para Gerard Piqué.

Entretanto, também foi acusada de plágio pela cantora Briella, que comparou a sua música, 'Solo Tú', lançada em 2022, com a nova canção de Shakira.

Esta sexta-feira, depois de toda a agitação em torno do tema, a cantora quebrou o silêncio na sua página de Instagram.

"O que para mim era uma catarse e um desabafo jamais pensei chegar direto ao número um do mundo aos meus 45 anos e em espanhol. Quero abraçar as milhões de mulheres que se revoltam perante os que nos fazem sentir insignificantes", começou por dizer.

"Mulheres que defendem o que sentem e pensam, e levantam a mão quando não estão de acordo, mesmo que outros levantem as sobrancelhas. Elas são a minha inspiração", acrescentou.

"E esta conquista não é minha, mas de todos. Temos que nos levantar 70 vezes 7. Não como a sociedade manda, mas da maneira que nos ocorre, aquela que nos serve para seguirmos em frente pelos nossos filhos, pelos nossos pais e por aqueles que precisam de nós", completou.