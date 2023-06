Shakira não 'baixa as armas' nem por um segundo quando o assunto é Piqué. O ex-companheiro da cantora viu ser-lhe negado um pedido que envolve os dois filhos de ambos.

O irmão do antigo jogador, Marc Piqué, vai casar-se e a família queria ter na cerimónia os pequenos Milan e Sasha. Para isso, os meninos teriam de ficar mais cinco dias em Barcelona do que o que ficou acordado em tribunal, o que Shakira terá recusado, avançou Lorena Vázquez no programa 'Y ahora Sonsoles', do canal espanhol Antena 3.

Piqué sugeriu mesmo compensar Shakira por esses cinco dias no futuro, embora a cantora colombiana tenha, ainda assim, decidido não ceder.

A imprensa espanhola refere que a presença nesta cerimónia de Clara Chía, atual companheira de Piqué, pode ter motivado a decisão de Shakira.

