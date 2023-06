Os rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton continuam a dar que falar.

No passado fim de semana, a cantora e o piloto de Formula 1 foram vistos em Espanha, mais precisamente em Barcelona, local onde jantaram.

Aos dois juntaram-se ainda os músicos Mustafa the Poet e o amigo de Kendall Jenner, Fai Khadra, de maneira a celebrarem a 2.ª posição que Hamilton conquistou no Spanish Grand Prix.

Na página de Instagram de Mustafa foi partilhada, inclusive, uma fotografia do grupo.

Ora veja:



© Instagram - Mustafa

Recorde-se que em junho do ano passado, Shakira e Gerard Piqué anunciaram a separação após alegadas traições do ex-jogador de futebol com Clara Chia.

