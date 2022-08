Gerard Piqué já esqueceu o casamento de vários anos com Shakira e prova disso são as fotografias divulgadas nos últimos dias que mostram o jogador de 35 anos em clima de grande romance com a nova namorada, Clara Chia Marti, de 23 anos.

Segundo o que uma fonte próxima de Shakira revelou ao Daily Mail, a cantora ficou "furiosa" ao ver estas imagens do pai dos filhos, dado que os dois haviam acordado que iriam manter as suas vidas amorosas em privado durante o primeiro ano da separação.

Recorde que o casal estava junto desde 2011, relação da qual nasceram dois filhos. A separação foi oficializada em junho deste ano.

Leia Também: Piqué 'esquece' Shakira e já não esconde novo amor. As primeiras fotos