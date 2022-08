Depois de ter terminado a relação com Shakira, com quem está supostamente a iniciar uma batalha legal pela custódia dos filhos, Gerard Piqué aparenta já ter 'seguido em frente' no que ao amor diz respeito.

O internacional espanhol já não esconde a nova relação amorosa e, segundo o 'Mamarazzis' do El Periódico, foi visto num concerto de Dani Martín, no Summerfest Cerdanya, com Clara Chia Marti, de 23 anos.

Nas imagens que estão já a circular nas redes socias, a proximidade de Piqué e Clara não passou, de todo, despercebida. Veja as publicações abaixo:

