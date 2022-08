Shakira estará a pensar deixar para trás os problemas que a assombram e seguir com uma 'nova vida', longe de Espanha.

Fontes dizem que a cantora, de 45 anos, quer 'fugir' de Barcelona, onde tem más memórias, e mudar-se para Miami. De recordar que além de estar a meio do processo de separação de Gerard Piqué, a cantora enfrenta ainda as acusações de ter fugido ao pagamento de impostos.

Em Miami, relatam, a artista tem familiares e amigos próximos para a apoiar nesta fase difícil. Além disso, tem também uma mansão à beira-mar.

Uma amiga da família e que trabalha no ramo imobiliário com o irmão da cantora, Ana Lourdes Martinez, disse ao The Post. "Miami é a casa dela. Os pais dela moram aqui, o irmão dela mora aqui, a sobrinha e o sobrinho também. Ela não tem família em Espanha. É um ambiente diferente de Barcelona", explicou.

De recordar que Shakira e Piqué são pais de dois rapazes, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.

