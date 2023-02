Esta quinta-feira, 2 de fevereiro, Shakira está de parabéns. A artista colombiana completa 46 anos de vida. Contudo, hoje não é a única a soprar as velas. Também o ex-marido, Piqué, completa mais uma volta ao sol, neste caso 36.

Apesar da data, a verdade é que os tempos não estão para festas, quer para a cantora, quer para o ex-jogador de futebol.

Ambos têm estado envoltos numa enorme polémica, sobretudo depois de Shakira lançar o seu novo álbum, onde envia diversas indiretas ao ex-companheiro.

Neste campo destacou-se o vídeo de BZRP Music Sessions #53 com a música produzida em parceria com o produtor argentino Bizarrap, que chegou aos tops dos streaming de música.

Mas a troca de farpas entre os dois não se ficou por aqui, pelo contrário. Na música acima citada, Shakira nota em diversos momentos que foi trocada, recorrendo a comparações que se tornaram virais. "Trocaste um Rolex por um Casio" ou "trocaste um Ferrari por um Twingo" deram muito que falar, ainda mais porque Piqué aproveitou a deixa para responder.

Para além de ter assinado uma parceria com a Casio, assinalando em tom irónico que os relógios desta marca "eram para a vida toda", Piqué apareceu ainda a circular num Twingo, tendo surgido teorias de que a matrícula da viatura incluía igualmente uma 'dica' para a artista.

No meio de toda a polémica destacaram-se ainda notícias que davam conta que Shakira não se dava muito bem com a ex-sogra, Montserrat Bernabéu. Um vídeo, que entretanto foi recuperado nas redes sociais, mostra a mãe de Piqué a fazer um gesto para mandar calar a entertainer.

Já no final do mês de janeiro, Piqué decidiu oficializar o relacionamento com Clara Chía Marti, de 23 anos, partilhando pela primeira vez uma fotografia com a jovem na sua página de Instagram. Contudo, Clara não terá aguentado a pressão da imprensa, tendo sido internada no Hospital Quirónsalud de Barcelona. Não se sabe se já recebeu alta ou se continua sujeita a cuidados médicos.

Vale notar que Shakira e Gerard Piqué separaram-se em 2021. Em comum têm dois filhos: Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito.

