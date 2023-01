A nova namorada de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, foi internada no Hospital Quirónsalud de Barcelona devido a complicações de saúde relacionadas com a pressão que a imprensa lhe tem causado desde que a relação com o ex-marido de Shakira foi tornada pública.

A jovem modelo, que estuda Relações Públicas, terá sofrido uma intensa crise de ansiedade. A revelação é feita pelas jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez no podcast 'Mamarazzis'.

Clara Chía Martí viu o seu no centro de toda a polémica que envolve a separação de Shakira e Piqué. Os rumores dão conta de que foi ela a mulher com quem o antigo jogador de futebol traiu a cantora, ainda antes da separação. Aliás, é sobre ela que Shakira fala no polémico tema que fez para o 'ex' - 'BZRP Music Sessions # 53'.

Há menos de uma semana Gerard Piqué, de 35 anos, mostrou estar perdido de amores e partilhou publicamente a primeira fotografia com Clara Chía Martí.

