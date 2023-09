Shakira agradeceu aos filhos por a "animarem", depois de um ano difícil. A cantora colombiana levou os dois rapazes, Milan e Sasha, aos MTV Video Music Awards, uma cerimónia que decorreu na noite desta terça-feira, dia 12, em New Jersey, e dedicou-lhes o prémio que recebeu, 'Best Collaboration', em conjunto com Karol G.

Num discurso emocionado, Shakira deixou o seu obrigada pelo apoio que lhe têm dado desde que se separou de Gerard Piqué, uma ajuda vital para se conseguir reerguer e seguir em frente.

“Esta noite quero agradecer às pessoas que desempenharam um papel fundamental na minha história. Quero agradecer aos meus pais. Quero agradecer aos meus filhos, Milan e Sasha, que estão cá. Muito obrigada por me animarem e fazerem sentir que a mamã pode fazer tudo", afirmou a artista.

“Quero partilhar este prémio em especial com os meus fãs, que me apoiam sempre nos bons e maus momentos. Muito obrigada por serem o meu exército e ajudarem a travar todas as minhas batalhas”.

