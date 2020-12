As gravações da série 'The Morning Show' estarão suspensas depois de um membro da equipa ter testado positivo à Covid-19.

As filmagens noturnas em Culver City, Califórnia, desta quinta-feira, 17 de dezembro, do drama da Apple TV + protagonizado por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, foram canceladas, como relata o E! News, por causa do caso positivo ao novo coronavírus. A equipa terá repetido o teste esta sexta-feira, para o caso de ter sido um falso positivo.

Qualquer trabalhador que esteve em contacto com a pessoa em questão está em isolamento, como relata ainda o E! News.

De referir que a segunda temporada da série começou a ser gravada novamente em outubro, depois das filmagens terem sido adiadas na primavera por causa da pandemia.

Leia Também: Salvador Sobral revela que já testou positivo para a Covid-19