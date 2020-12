Salvador Sobral foi um dos convidados do programa '5 Para A Meia Noite' desta quinta-feira, dia 17. Foi neste contexto que o músico revelou que foi diagnosticado com o novo coronavírus em outubro, mas que conseguiu recuperar com tranquilidade.

"Lembro-me que quando saí do hospital e andava de máscara na rua as pessoas pensavam que eu tinha tuberculose", afirmou, recordando a altura em que se submeteu a um transplante de coração.

"Na altura havia uma grande paranoia, pensava-se que seria impossível sobreviver à Covid-19 sendo transplantado. Eu já tive e cá estou", nota.

"Acho que é importante [fazer a revelação] porque há muitas pessoas imunodeprimidas que têm muito medo. Mas há aqueles que pelo facto da imunidade ser baixa no corpo, não há tanta resposta do corpo ao vírus. No fundo o combate do corpo ao vírus é que nos lixa", afirmou.

Salvador revelou ainda que ficou infetado num dos concerto da irmã, Luísa Sobral.

Leia Também: Infetado, Quim Barreiros diz não ter sintomas (e faz uma piada marota)