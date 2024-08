Salvador Sobral está de partida. O músico revelou na sua página de Instagram, através de uma publicação em três línguas - castelhano, catalão e português - que ir-se-á mudar para Barcelona.

"Há mais ou menos 12 anos apanhei o ferry de Maiorca para me mudar para Barcelona. Era um jovem cheio de esperanças e ainda sem doenças (ou seja, sem preocupações)", recorda.

"Agora, 12 anos depois, mudo-me novamente de Lisboa para Barcelona. Sou um adulto cheio de esperanças e já não estou doente (mas com muitas preocupações)", continua.

Pai da pequena Aïda, com um ano e meio, fruto do relacionamento com a artista belga Jenna Thiam, Salvador acredita que neste novo local a "família será muito feliz".

No final, o vencedor do Eurovisão realçou que virá a Portugal em setembro e nos meses que se seguirem, uma vez que tem vários concertos marcados.

Eis a partilha:

