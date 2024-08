Esta segunda-feira, dia 26 de agosto, Ana Guiomar completou 36 anos, aniversário no qual realizou o sonho de conhecer Nova Iorque, onde ainda se encontra. Na sua página de Instagram, a artista tem vindo a partilhar com os admiradores os locais que tem visitado e as experiências inesquecíveis que viveu.

Uma delas, sem dúvida, foi a possibilidade de sobrevoar a 'Big Apple' de helicóptero. "Isto foi uma manhã de sonho! Aliás, tinha este sonho e não sabia", confessou.

Na galeria poderá ver uma série de imagens nas quais a atriz se diverte pela Times Square.

Leia Também: Indiferente a rumores de separação, Ana Guiomar aproveita 'boa vida'