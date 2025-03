Foi ao publicar uma fotografia da filha Madalena, que nasceu com trissomia 21, que Bibá Pitta assinalou o Dia Internacional da Síndrome de Down, que se assinala esta sexta-feira, 21 de março.

"Ola a todos! Sabem, a minha mãe diz-me sempre que o mundo é mais bonito quando sabemos amar a diferença!!! Hoje é o dia da pessoa com Síndrome Down e eu gostava que toda a gente parasse para pensar um bocadinho", pode ler-se logo ao início da legenda da fotografia que foi publicada no Instagram.

"Ser diferente não é errado, não é uma falha, não é um problema. Ser diferente é só ser diferente! Somos muito felizes, entendemos as coisas com mais calma (não gostamos da pressa) e sabemos que a felicidade está nas coisas pequeninas. Não somos pessoas complicadas", acrescenta.

"Ainda há muita gente que não nos quer entender, por isso hoje peço-vos que sejam vocês a fazer a diferença! Se virem alguém diferente, sorriam, tenham paciência, respeitem cada um como é! Porque o amor não tem caras, não tem idade, não tem barreiras. O amor simplesmente é! E eu sei que tu sabes amar. Peço que nunca se esqueçam que o mundo é de todos e para todos! Beijinhos da vossa special girl (menina especial). Tenham um dia feliz", completou.

