Madalena, filha de Bibá Pitta, completa esta quinta-feira, 19 de dezembro, mais uma volta ao sol e a mãe não deixou de celebrar o dia com uma mensagem especial.

A 'festa' começou à meia-noite com um pequeno vídeo gravado por Bibá ao lado de Madalena. Na legenda do mesmo, escreveu: "E pronto, 27 já cá cantam special girl mais querida! Amanhã vamos agradecer, cantar, dançar, apagar as velas, receber mimos e celebrar a vida minha gente! Agora vamos é dormir que amanhã às 7h00 a festa começa".

E assim foi. Na manhã desta quinta-feira, a mãe babada começou logo por publicar uma fotografia da filha quando era mais nova. A acompanhar, escreveu um texto carinhoso.

"Hoje é o dia da Special Girl, batam palmas minha gente! 27 anos! O dia da miúda que por onde passa deixa marca, a miúda que veio para nos mostrar que não há impossíveis e que o amor é o que mais interessa! A minha Madalena... A nossa Madalena!", começou por dizer.

"Filha querida, hoje e sempre juntas. Tudo em ti é especial, tudo em ti é amor! Vai ser mais um dia feliz com tudo e todos à tua volta, vamos cantar, dançar, vamos celebrar a vida! [...] Amo-te até à estrelinha Nani, a mais bonita do céu! Com amor, mãe Bibá", concluiu.

Recorde-se Bibá Pitta é mãe de cinco filhos, frutos do seu casamento com Fernando Gouveia. Madalena, a "menina especial", tem trissomia 21, um espectro do Síndrome de Down.