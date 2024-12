"Só uma amostra do que se passou ontem [19 de dezembro] nos anos da nossa 'special girl [menina especial]' com tudo o que ela pediu". Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou por legendar o vídeo que publicou no Instagram.

A filha da celebridade, Madalena, completou 27 anos na quinta-feira e contou com uma festa animada.

"Passo a citar. Menu para o jantar: Massa preta com camarão - [feita pelo] pai. Salada com tudo - [da tia] tia Micá. Tarde de amendoim torrado - Sandra. Bebidas à descrição", enumerou.

"Depois do jantar, a diva pegou no seu microfone, pôs a sua playlist e fomos para o karaoke. Deu nisto. Foi espetacular", destacou de seguida.

"A Madalena está certíssima! Não é preciso muito para sermos felizes, só estar rodeado de quem nós gostamos e ter muito amor. É assim mesmo, não é minha gente querida? Beijinhos", rematou.

