Além de ter falado da experiência da paternidade, de ter recordado a separação dos pais e ter-se manifestado sobre a morte da avó, confessando também a luta contra a depressão, Cláudio Alegre falou do casamento com Cristiana Jesus.

O ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e foi questionado pelo apresentador: "Não vou falar muito disto, mas sei que a relação Cristiana e Cláudio já não é de marido e mulher. Que impacto é que isto tem em si?".

"Mas é de amizade e vocês têm algo em comum, para sempre, chama-se Guilherme", acrescentou logo depois o apresentador, levando Cláudio Alegre a reagir aos rumores da separação.

"A Cristiana, ela sabe que é a mulher da minha vida, o grande amor da minha vida. Não tenho muito mais a acrescentar porque isso é uma intimidade que acho que só cabe a nós os dois", começou por dizer.

De seguida, Goucha perguntou o que existe neste momento entre Cláudio e Cristiana. "É o culminar de uma história linda. Ela deu-me a melhor bênção que alguma vez podia ter, que é o meu guilherme. É a mãe do meu filho e, acima de tudo, vai ser sempre o amor da minha vida, independentemente se tivermos que voar para zonas distintas".

Mas não ficou por aqui e continuou: "Somos pássaros livres, sempre tive a consciência que também sou um pássaro livre, ninguém é de ninguém. Somos seres livres. Sempre aprendia que quando se ama, deixa-se voar. Amar é deixar ir".

Cláudio Alegre realçou ainda que a história com Cristiana Jesus "é amor" e frisou que está "super bem resolvido" com a sua sexualidade.

Durante a entrevista no 'Goucha', da TVI, recebeu ainda um vídeo de Cristiana Jesus e do filho de ambos. "Independentemente de tudo, quero que saibas que vou ter sempre um grande carinho por ti, um grande amor por ti. Todos os projetos que criamos até agora foram incríveis. [...] O maior projeto da nossa vida foi o nosso filho, só tenho a agradecer pelo pai incrível que tu és. Vou estar aqui sempre para te apoiar, independentemente de tudo", disse a também ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos'

Leia Também: "Só eu sei o que tenho passado", diz Cláudio Alegre em lágrimas