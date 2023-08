Depois de ter aberto o coração para falar sobre a sua saúde mental, Cláudio Alegre voltou a manifestar-se na sua página de Instagram.

Entre as várias partilhas que fez este fim de semana na rede social, mostrou um vídeo onde surge lavado em lágrimas e desabafa: "Precisava tanto disto para mim, precisava tanto deste tempo comigo. Só eu sei o que tenho passado e preciso de vos agradecer, sinto que tenho que vos agradecer pela força que me estão a dar". Veja o vídeo na galeria.

Palavras que chegaram pouco depois de ter mostrado uma videochamada que fez com o filho. "Lutei e não foi fácil. Precisei reconhecer que precisava de ajuda e que aquele sentimento só ia me devorar aos poucos. Não foi do dia para a noite, mas aos poucos fui me reencontrando. Hoje entendo que tudo bem tu ficares triste. Tudo bem tu chorares e sentires. Dias ruins acontecem, problemas existem, mas há sim beleza na vida. Descobri que as coisas simples são as mais extraordinárias e importantes. Estou aqui por nós filho. É esse brilho no olhar que me faz acreditar que amanhã vai ser um dia melhor. Amo-te filho", escreveu junto das imagens.

