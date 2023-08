"Assumo que não sou forte, assumo que nem sempre consigo segurar o barco em tantas frentes. Admito que também sou fraco, admito que também sofro em silêncio, admito que tem sido o pior ano da minha vida e que só Deus tem me acompanhado nesta batalha de conflitos interiores". Foi com estas palavras que Cláudio Alegre começou o desabafo que partilhou na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 22 de agosto.

"Grito alto para me ouvirem dizer que não sou o ser perfeito, não sou o pai perfeito, não sou o esposo perfeito e muito menos o filho perfeito. Eu tenho engolido todas as minhas inseguranças, todas as minhas dúvidas e medos. Tenho segurado tanta coisa sozinho e tenho tentado estar em tantas frentes que chegou uma hora que a minha saúde mental foi dando alguns sinais", partilhou, destacando de seguida que procurou ajuda profissional.

"Não tenho vergonha, eu procurei ajuda, eu gritei por ajuda muitas vezes, mesmo não sendo ouvido! Eu gritei tanto em silêncio porque dei prioridade aos outros, porque preferi pedir ajuda em silêncio porque ninguém percebeu que o meu silêncio deu cabo de mim, ninguém percebeu que o meu silêncio tirou-me o brilho do meu olhar. Pedi ajuda! Recorri a psiquiatras! Recorri a psicólogos! Tentei de tudo para me sentir em paz. Tentei o impossível carregando um mundo e os problemas dos outros às minhas costas", disse, confessando que não tem estado bem.

"Dei sinais, aliás, tudo à minha volta era e sempre foi um sinal que eu não estava e que eu não estou bem! Tu nunca poderás viver com a minha dor, nunca poderás sentir aquilo que eu sinto e eu tão pouco aquilo que tu sentirás. Eu gritei! Gritei tão alto, mas em silêncio! Prometi a mim mesmo que amanhã acordaria e seria um dia melhor. Também prometi que faria os possíveis e impossíveis para aprender a conviver com aquilo que tenho sentido ao longo destes anos. Prometi sim, mas admito que não quero ser mais forte a tempo inteiro", acrescentou.

"Quero só um pouco de compreensão, compreensão essa que preciso de aprender novamente a sobreviver com algo que afeta tanto a minha saúde mental! E sim, eu admito! Sou fraco, e está tudo bem! Somos todos filhos de Deus. Amanhã nunca será tarde para me levantar, limpar as lágrimas e se tiver que chorar novamente eu chorarei porque, este sou eu, por algures numa fase menos boa da minha vida", completou.

Às palavras juntou um vídeo onde surge em lágrimas com a música 'What Was I Made For?', de Billie Eilish.

De recordar que Cláudio Jesus está casado com Cristiana Jesus e juntos são pais de um menino, o pequeno Guilherme.

Leia Também: Cristiana Jesus brinca: "Acho motivo para o divórcio"

--

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.