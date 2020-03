Depois de na semana passada ter estado à frente do programa 'Você na TV', Maria Cerqueira Gomes viajou até à terra natal, a cidade do Porto, onde está em isolamento social voluntário.

Por isso, neste momento é apenas o companheiro televisivo, Manuel Luís Goucha, quem está a apresentar o formato.

Um programa que tem sido feito com o mínimo de pessoas e com conteúdos diferentes, recordando alguns dos melhores momentos que já viveram em emissões anteriores e fazendo videochamada com algumas figuras públicas.

Esta quinta-feira, Maria Cerqueira Gomes foi uma das caras conhecidas que estiveram à conversa com Goucha. A apresentadora confirmou que está em sua casa, no norte do país, e explicou como vai gerir a guarda partilhada dos filhos durante a quarentena.

"Eu na semana passada estive em Lisboa e estava com o João [o filho mais novo]. Esta semana o João não está comigo, as saudades apertam", começou por dizer, mandando de seguida uma "beijinho" a todas as mães e pais separados que estejam na mesma situação "e que às vezes tenham de ficar sem os filhos por um bem maior".

Maria não ficou por aqui e explicou ainda que quando terminar a semana do pai do pequeno João, o menino vai voltar para sua casa. "Ele esteve em isolamento estes dias, tal como eu, o pai também... Portanto, está tudo em segurança e está tudo com saúde. E eu não consigo, acaba por ser muito tempo e acho que estamos em condições de fazer esta transferência", esclareceu.

Em relação à filha mais velha, Francisca, a apresentadora acrescentou que a situação vai repetir-se. "Ela vem para mim na sexta-feira. Isto é tudo muito complicado", disse, não deixando de destacar que na cidade do Porto as pessoas têm cumprido o isolamento social voluntário e têm ficado em casa.

