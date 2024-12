Ricardo e Daniela estiveram no domingo, dia 1 de dezembro, no programa 'Funtástico', da TVI, e acabaram por falar da filha, Maria Flor, que tem uma "doença raríssima".

"Viemos porque temos uma menina que vai fazer três anos, a Maria Flor, é uma menina especial, tem uma doença raríssima", começou por contar o pai da menina, que estava na plateia do programa.

De seguida, explicou que fez questão de trazer como presente uma agenda que "personalizam com um boneco que identifica Maria Flor" e ofereceram a Manuel Luís Goucha.

No decorrer da conversa, Ricardo destacou que a doença da filha "não tem cura, é genética e interfere com tudo o que é muscular, visão e audição". "Ela está limitada", acrescentou.

O pai da menina contou ainda que conseguiu, com ajuda, um dos equipamentos necessários para dar uma melhor qualidade de vida à filha, e trata-se de uma "cadeira de atividades". No entanto, ainda necessitam de outras coisas como uma "maca do banho e de um standing - que é o que mantém a Maria de pé". Este último equipamento custa cinco mil euros e o apresentador do programa Manuel Luís Goucha ofereceu-se logo para pagar essa despesa.

"Eu dou. Vocês deixam ficar aí o contacto e eu faço a transferência hoje", disse o apresentador. "Posso pedir-lhe um abraço?", reagiu Ricardo, emocionado. "Pode, mas não é por isto. Não custa nada", respondeu Goucha.

Leia Também: Goucha sobre 'Casa dos Segredos': "Há pessoas a representar, claramente"