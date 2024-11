Manuel Luís Goucha recebeu esta sexta-feira, 29 de novembro, no seu programa das tardes na TVI, Jéssica - a mais recente concorrente expulsa da 'Casa dos Segredos'.

Falando sobre a sua experiência no programa, Jéssica referiu: "Sinto que, da minha parte, fui sempre eu e o que mais me deixa feliz é as pessoas saberem quem é a Jéssica, na essência, as pessoas conhecem-me bem. Defraudei-me no sentido em que tinha tanto para dizer… tinha medo de desiludir".

A convidada notou que a sua estratégia era esconder o segredo e ser ela mesma.

"Há ali pessoas que estão a representar, personagens, claramente", observou entretanto o apresentador.

Leia Também: "A minha mãe uma vez confidenciou-me que tinha traído o meu pai..."