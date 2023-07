O humorista reagiu com humor ao comunicado que anunciava o fim do casamento da apresentadora com João Reis.

Logo após Catarina Furtado e João Reis terem revelado publicamente que estão separados, Joana Marques recorreu à sua página de Instagram para reagir em tom de brincadeira, mas não foi a única. António Raminhos só ficou a par da separação na manhã desta sexta-feira e não tardou a comentar a notícia em tom de brincadeira com a mulher, Catarina. "Só vi hoje a notícia da separação da Catarina Furtado. Está-se a apertar o cerco!!! Qualquer dia somos nós", disse o humorista à mulher, referindo-se às várias separações que têm sido anunciadas nestes últimos dias, como foi ainda o caso de Sara Matos e Pedro Teixeira, Rosalía e Rauw Alejandro ou Sofia Vergara e Joe Manganiello. Por sua vez, Catarina Raminhos respondeu à letra ao marido, recorrendo também ao humor: "Não sei se tenho essa sorte".