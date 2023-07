António Raminhos decidiu fazer um vídeo onde comenta, na brincadeira, uma produção artística com baldes cheios de areia.

"O que é que define que isto é arte? É o tempo que este senhor andou a estudar o estatuto? Porque se for o meu sozinho a fazer esta m*****, leva dois caldos. Se for este senhor, leva 20 mil euros", começou por dizer, na brincadeira.

"Tenham atenção para a próxima vez. 'Aí que a miúda encheu o quarto de lama e cagou em cima da almofada'. Calma, mas que mensagem é aquela que quis transmitir? O que é que ela quer dizer ao seu público? Peguem no quarto exatamente como ele está e levem para uma galeria de arte. E o público: 'ah, reparem bem como esta obra expressa a necessidade que temos de trazer tudo aquilo que nos suja para dentro do nosso quarto da nossa vida e que mesmo na hora de dormir, a nossa cabeça está cheia de m****'", acrescentou.

"Reparem nas pessoas que estão a olhar, os baldes caem e o homem faz assim, 'pronto, é esta merda'. [...] O maior", continuou.

Após ter partilhado o vídeo na sua página de Instagram, foram várias as reações que recebeu na caixa de comentários, levando Raminhos a explicar: "[...] É tão simples como... o senhor faz as suas instalações e eu faço as minhas, umas pessoas gostam de umas e outras... de outras. Quem não entende que o que estou aqui a fazer não é crítica, mas uma criação então também não pode ver o que faço como arte".

Mas não ficou por aqui e escreveu ainda num outro comentários: "[...] O que fiz aqui, não foi diferente deste artista. Enquanto comediante, está na minha base ver a realidade de outra perspetiva e desvirtuar o que lá está. Neste caso, veio pela sátira e escárnio. Do ponto de vista unicamente conceptual, se estivesse a assistir ao vivo, provavelmente diria 'ok.. .está boa, vamos ver outras coisas'".

Entretanto, numa publicação que fez nas stories, António Raminhos disse: "Pronto, mais uma polémica. Já ofendi a malta que gosta destas 'performances'".

