Um dia depois de ter revelado que o pai morreu, António Raminhos prestou também uma homenagem a uma outra pessoal especial da sua família.

Junto de duas fotografias em que aparece com o familiar em épocas diferentes, o comediante começou por contar: "Quantos anos separam estas fotos? Este é o meu tio Jorge Beato. O que me dizia que as gaivotas eram na realidade bacalhaus, que me fez o buço aos 12 anos, que me desafiava a comer melancia como se estivesse a tocar 'gaita de beiços' enquanto ele cantava uma música".

Antes de terminar, acrescentou: "Toda a gente tem (ou teve) alguém na família assim. Quem era o vosso?".

