Arsénio Raminhos morreu este sábado, dia 15 de julho, aos 87 anos. A informação foi apurada pelo Fama ao Minuto junto de fonte próxima e, entretanto, confirmada por António Raminhos nas redes sociais.

O humorista abordou a morte do pai num emocionante texto onde também fez uma reflexão sobre o fim da vida, abordando a partida recente de outras pessoas à sua volta.

"Em 48 horas fui confrontado com a morte de três formas distintas. No mesmo dia, a morte repentina de alguém com quem me cruzava várias vezes. E, pouco depois, a morte do meu pai. Hoje, a lembrança da morte de uma querida amiga cujo o sorriso e as palavras voltei a escutar num documentário", começou por escrever Raminhos.

"A morte. De diferentes formas e feitios, em dois dias veio mostrar-me como está presente na vida. De forma tão simples, natural, imprevisível, inegável. Hoje sou, amanhã posso não ser. Tão certa como a água que corre para o mar ou o sol que nasce. Teimamos em vê-la como um corpo estranho, como algo que não era suposto, que não faz sentido. Somos egoístas no amor. Queremos controlar aquilo que já cá estava antes de nós. Antes dos tempos. Ao lutarmos contra o que por si só faz parte da vida negamos o poder de um último suspiro", acrescentou, dando depois conclusão a este texto.

"O querer que a morte não exista é fechar os olhos àquilo que ela nos dá. No rapaz conhecido que partiu vi a sua simpatia, no adeus ao meu pai o agradecimento, na minha amiga a luz. Ela, a morte, vai continuar a existir como sempre para além de todos nós e, por isso, não há "porquês". Há a chance de mantermos vivos aqueles que por ela já passaram. E a chance de com isso nos mantermos vivos", fez notar por fim.

Vale lembrar que Arsénio Raminhos sofreu um AVC em 2021 e, desde então, encontrava-se num lar. O Fama ao Minuto sabe ainda que as cerimónias fúnebres já aconteceram.

