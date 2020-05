No início fui um bocado ingénuo, achei que o ser humano iria mudar, ser diferente, mas as pessoas vão voltar à ganância, sinto que não vão mudar. Aprendi que há coisas muito mais importantes do que apitar no trânsito, por exemplo. Aprendi igualmente que a nossa casa tem muito para descobrir.

Percebi que podemos amadurecer muito em casa, dentro de quatro paredes

Passei todo o confinamento com a minha namorada e acabámos por encontrar coisas para nos divertirmos. As duas primeiras semanas foram difíceis porque estivemos sempre a ver o noticiário de manhã à noite e isso começou a fazer-me mal e desliguei-me um bocadinho. Foi aí que percebi que podemos amadurecer muito em casa, dentro de quatro paredes.

Ainda assim, apesar da pandemia, este momento teve um sabor agridoce porque ao mesmo tempo seguiu de perto a evolução da gravidez da sua companheira...

Exatamente. Pensei que ia ser pai e que não podia deixar que tudo isto estragasse este momento maravilhoso. Senti que estava a realizar um sonho e desliguei-me de tudo à volta. O facto de ser pai foi uma das coisas que me ajudou muito e que me manteve feliz.

Desde o início do confinamento começámos a sentir os pontapés

Como é que tem sido esse processo de acompanhamento?

Tem sido maravilhoso! Tivemos algum receio de início porque as consultas começaram a ser canceladas, mas acabámos por ser ajudados. Desde o início do confinamento começámos a sentir os pontapés, ele a mexer-se, já não sentimos que somos só dois, somos três. Falamos com ele, que é o Gabriel, pomos músicas… está a ser maravilhoso.

E para quando está previsto o nascimento do Gabriel?

Para o final de junho, início de julho.

Durante esta fase, chegou também a pensar sobre o tipo de valores que pretende passar ao seu filho no futuro?

Pensei, principalmente na questão do tempo que vou querer ter com ele em casa. A partir de casa podemos transmitir muitas coisas, tudo aquilo que fazemos de bom, descobrirmos o que ele gosta e orientá-lo. Em vez de chegar a casa cansado do trabalho e ver seja o que for, não, vou dedicar-me 100% a ele sempre que possa. Vou-lhe ensinar muita coisa, mas até ele nascer fico um bocadinho a tremer só de pensar [diz, enquanto se ri, nervoso].

Quais são as suas origens?

Eu nasci nas Caldas da Rainha, mas costumo dizer que quero morrer na Nazaré. É onde eu tenho o meu coração. A minha mãe é nazarena e o meu pai é caldense.

Então onde passou a sua infância?

O meu pai jogava à bola, então para onde ele fosse jogar eu ia viver. Vivi em Olhão, Oeiras, Caldas, Nazaré, andei a saltitar. Não queria transmitir isso ao meu filho no sentido em que não criei muitas raízes com os amigos que fui tendo. Nunca estive na mesma escola, fui sempre mudando de colegas, sinto de alguma forma que me faltou essa origem.

Acreditei que ia ser jogador de futebol, mas lesionei-me cedo e percebi que tinha de mudar de profissão

E no meio das constantes mudanças como é que surgiu o gosto pela representação?

Uma das minhas paixões, além do futebol, era o cinema. Acreditei que ia ser jogador de futebol, mas lesionei-me cedo e percebi que tinha de mudar de profissão. Quando comecei a ter as primeiras experiências com professores relativamente à área da representação, apaixonei-me e agarrei-me com unhas e dentes, pois não podia deixar passar uma segunda oportunidade. Isso fez-me dar valor às coisas.

Como é que a sua família reagiu a essa escolha?

Acima de tudo eles queriam ver-me feliz. Mostrei paixão por outra coisa e acho que tirei-lhes até um peso, porque era preferível verem-me a querer algo.

Então nunca houve um plano B?

Houve ali uma altura, quando já estava há seis meses sem trabalhar, que pensei duas vezes, mas sempre que isso aconteceu de repente surgiam coisas maiores. Procurei a sorte com a dedicação a cada trabalho, percebendo que poderia ser o último. Dedico-me de tal maneira que acabo por 'contaminar' as outras pessoas.

Sabia que isso seria para mim uma tormenta, o facto de me expor

A chegada à televisão traz, inevitavelmente, o reconhecimento do público e uma atenção que não tinha anteriormente. Lidou bem com isso ou estranhou no início?

Sempre fui muito envergonhado, embora não pareça, por ter escolhido a profissão de ator. Sabia que isso seria para mim uma tormenta, o facto de me expor, mas a vontade de ser ator é maior do que esse medo. Para conseguir aquilo que quero também tenho de sofrer com coisas que não quero. Tenho-me divertido com isso.

Quando entrou na televisão sentiu certas aproximações por interesse?

Isso é inevitável, creio eu, mas como não me exponho tanto, ou seja, estou com as pessoas com quem trabalho, vou para casa e lá estou com os amigos com quem sempre estive... Há pessoas que têm interesse, sobretudo por aquelas que têm muitos seguidores, o que eu não tenho, portanto talvez me safe um pouco por causa disso [ri-se uma vez mais].

Nessa questão, acha que o facto de um ator ter muitos seguidores nas redes sociais influencia a escolha desse mesmo ator para certos projetos?

Isso já aconteceu e continua a acontecer, mas também já se provou que não traz o resultado que as pessoas esperam. As pessoas seguem as redes sociais e não o trabalho. Querem é saber o que é que nós fazemos, comemos, etc.

Está ansioso para regressar?

Muito, muito, mas lá está, também tenho um filho à espera, estou com a cabeça no trabalho e o coração em casa.

Porque é que as pessoas devem assistir à novela 'Amar Demais'?

Acho que devem ver se quiserem desligar-se um bocadinho da vida pessoal, da vida que têm. A televisão é um bom catalisador para nos distrairmos. A história da novela vai cativar as pessoas pelo coração. Acredito até que as pessoas que não veem novelas vão ficar ‘agarradas’ pela nossa dedicação. Há pessoas que mesmo com o preconceito dão sempre uma vista de olhos.

