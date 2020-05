A TVI anunciou esta quarta-feira, através de comunicado enviado à imprensa, que irá retomar no próximo dia 18 de março as gravações das suas novelas.

"Tendo por base as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para prevenção da COVID – 19, as orientações da Portugal Film Comission e as propostas de medidas sanitárias preventivas do Agrupamento Português de Técnicos de Audiovisual, a Plural Entertainment retoma, no próximo dia 18 de maio, as gravações das novelas que foram interrompidas em março devido à pandemia provocada pelo novo Coronavírus", informa a estação de Queluz de Baixo.

A normalidade será retomada nos estúdios de gravações mas com a aplicação de um plano de contingência que visa a segurança e proteção de todos os trabalhadores, atores e restante equipa técnica. O plano inclui testes de despistagem da Covid-19 a todos os atores, uso de máscaras, presença de um profissional de saúde nas gravações, uso de máscaras em espaços comuns e muitas outras medidas de prevenção.

Veja abaixo o plano completo:

"- Na semana que antecede o início das gravações, serão efetuados testes de despistagem à COVID – 19 a todos os colaboradores da Plural

- No regresso ao local de trabalho, será feita monitorização bidiária da temperatura corporal dos colaboradores e todos receberão EPIs apropriados – Kit individual de viseira, máscaras, luvas e proteção de sapatos – bem como solução alcoólica para desinfeção das mãos.

- Estará presente um profissional de saúde diariamente nas instalações para acompanhar todo o processo de retoma das gravações.

- Nas instalações da Plural existem dispensadores de álcool-gel nas entradas e em zonas comuns (estúdios, salas, espaço de refeições, cenários) e será assegurado o reforço da limpeza permanente do interior do edifício incluindo zonas comuns e espaços de refeição.

- Todos os procedimentos estão a ser assegurados para que se cumpram as regras básicas de limpeza e higienização definidas pela DGS, as regras de etiqueta respiratória e a distância social recomendada de 1,5 metros sempre que possível.

- É obrigatório o uso de máscaras em espaços comuns no interior dos edifícios e nas viaturas de transporte. Durante as gravações, toda a equipa técnica e de produção deverá utilizar viseira/máscara cirúrgica enquanto esteja dentro da área de trabalho. Os atores deverão usar igualmente a máscara sempre que não estejam a gravar ou em processo de maquilhagem.

- Todas as roupas e acessórios de cena serão pulverizadas e desinfetadas antes de serem utilizados pelo ator. Assim como todos os materiais utilizados no processo de maquilhagem e cabelos serão esterilizados e/ou desinfetados antes e entre utilizações. Sempre que possível, serão usados materiais descartáveis.

- Os textos serão adaptados de forma a limitar os contactos físicos e aglomerados de pessoas no mesmo local. A figuração será retirada de todas as cenas gravadas em estúdio e em exteriores estará reduzida ao mínimo.

- Sempre que as filmagens ocorram em espaços interiores, a equipa será também reduzida ao mínimo indispensável e todos os equipamentos técnicos serão desinfetados antes de serem utilizados.

- O catering será assegurado em local que permita o devido distanciamento social e as refeições servidas em embalagens individuais em regime de take away, de modo a que todos os colaboradores possam afastar-se para cumprir o distanciamento social obrigatório.

- As viaturas de transporte serão alvo de desinfeção e higienização permanente por parte dos seus motoristas e a circulação dentro das instalações da Plural deve ser restrita ao necessário. O número de ocupantes de cada viatura será também limitado ao mínimo possível, assegurando assim as regras de distanciamento social".

