Meghan Markle lamentou as críticas de que foi alvo no início do seu relacionamento com o príncipe Harry. A duquesa de Sussex nota que na altura foi considerada uma pessoa “ambiciosa”, algo que era visto como “terrível”.

A confissão surgiu no primeiro episódio do seu podcast - Archetypes - no qual esteve à conversa com Serena Williams.

“Pessoalmente, não me lembro de sentir uma conotação negativa da palavra ambição até começar a namorar com o meu marido, e pelos vistos, a ambição é algo terrível, terrível. Para as mulheres”, afirma.

“Desde que senti esse lado negativo que é muito difícil esquecê-lo. Não posso ignorar igualmente as milhões de raparigas e mulheres que se sentem inferiores, muito mais inferiores todos os dias”, acrescenta.

"Eu própria, claro, também sei uma ou duas coisas sobre rótulos", completa, lembrando a sua experiência pessoal.

Leia Também: Meghan Markle ficou em pânico após incêndio no quarto do filho