Uma das promessas que o príncipe Harry fez a Meghan Markle quando namoravam é que nunca iria deixar de a conquistar, mesmo depois do casamento.

A revelação foi feita pela duquesa de Sussex no programa 'The Drew Barrymore Show'.

À conversa com Drew Barrymore, Markle lembrou as palavras que ouviu do pai. "Meghan, quando conheceres a pessoas certa um dia, quero que ele te diga o mesmo que disse à minha mulher quando casámos que foi: 'prometo que irei sempre namorar com a minha mulher'".

Ora estas foram precisamente as palavras que Harry disse quando começaram a namorar em 2016. A duquesa referiu que o hábito da conquista é essencial para manter 'a chama acesa'.

"Temos esta ligação, eu acho, porque estamos muito comprometidos em nos tratarmos da mesma mesma maneira que fazíamos antes de colocarmos um anel no dedo, antes da pandemia", realçou. "É isso que mantém as coisas vivas", acrescentou.

"Sou muito sortuda. Casei com a pessoa mais divertida, doce e charmosa… e é um pai maravilhoso", completou.

De recordar que o casal deu o nó em 2018.

