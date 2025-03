Meghan Markle falou dos hábitos alimentares da sua família na série, 'Com Amor, Meghan', que já estreou na Netflix.

Um deles, do príncipe Harry, não é dos mais saudáveis. "O Harry gosta da comida salgada e põe sal em tudo, ainda antes de provar", revelou a duquesa de Sussex.

Na série, indica a People, Meghan fala do seu amor pela cozinha e do quanto gosta de preparar todas as refeições para o marido e para os filhos, os príncipes Archie e Lilibet.

"Acordo todas as manhãs e orgulho-me muito de fazer o pequeno-almoço para a minha família… as manhãs são rápidas. É preciso levar os miúdos à escola."

