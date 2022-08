Meghan Markle não ganhou para o susto durante a digressão que fez por África, em 2019, na companhia do marido, o príncipe Harry, e do filho mais velho, Archie.

Em entrevista ao podcast de Serena Williams - 'Archetypes' - a duquesa de Sussex contou que houve um incêndio no quarto do filho.

Felizmente, na altura, a ama de Archie, com quatro meses à época, tinha levado o menino para comer um lanche na sala, por isso, os dois não se encontravam no quarto.

“O instinto dela foi do género, ‘deixa-me levá-lo comigo antes de o deitar’”, descreve Markle, notando que a ama era do Zimbabué e que andava com Archie constantemente.

Quando a ama e Archie estavam na sala, o “aquecimento do quarto pegou fogo”, nota.

Como não havia detetores de incêndio, o fogo acabou por ser apagado quando alguém sentiu o cheiro a fumo à distânica.

“Era suposto ele estar a dormir lá”, disse Markle, de 40 anos.

Logo a seguir ao incidente, Harry e Meghan deveriam marcar presença num outro evento da realeza, o que para a ex-atriz “não fazia sentido”, devido ao trauma ocorrido.

“Fomos. Tivemos de deixar o nosso bebé. Mesmo sabendo que iríamos mudar para outro lugar. Tivemos de deixá-lo à mesma e ir para mais um compromisso”, lamenta.

Recorde-se que Harry e Meghan decidiram abdicar da sua posição na realeza em maio de 2019. Atualmente vivem nos Estados Unidos de forma independente.

