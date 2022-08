O príncipe Harry e Meghan Markle planeiam visitar o Reino Unido e a Alemanha para marcar presença em três eventos de caridade, no próximo mês.

"O duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de visitar várias instituições de caridade no início de setembro", disse um porta-voz do casal ao Page Six, esta segunda-feira.

Sabe-se que o casal estará presente na One Young World 2022 Manchester Summit, no dia 5 de setembro, nos Jogos Invictus 2023, em Düsseldorf, no dia 6 de setembro, e no WellChild Awards, em Londres, no dia 8 de setembro.

De recordar que Harry e Meghan visitaram o Reino Unido pela última vez no passado mês de junho, onde participaram nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. Nessa altura levaram os dois filhos, Archie, de três anos, e Lilibet, de um. Esta foi também a primeira vez que a rainha conheceu a filha mais nova do casal.

Leia Também: Príncipe Harry anda a investigar a morte da mãe, a princesa Diana